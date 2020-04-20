В Мадриде планируют закрыть временный морг в ледовом дворце

Власти Мадрида решили закрыть временный морг в Ледовом дворце, который был открыт из-за большого количества жертв пандемии коронавируса.

— Это хорошая новость, — написала представитель местной власти Исабель Диас Аюсо. — На прошлой неделе мы закрыли морг в Махадаонде и на этой неделе сделаем то же самое в Мадриде.

На пике эпидемии коронавируса региональные власти были вынуждены организовать три временных морга — на катке в Ледовом дворце в Мадриде, на крытом катке в пригороде Мадрида городе Махадаонда и в здании, предназначавшемся для Института судебно-медицинской экспертизы в городе юстиции.

По последним данным, в мире коронавирусом заболели 2 425 437 человек. Погибли от болезни уже 166 067 человек, выздоровели — 636 378. Испания, по последним данным, занимает второе место по количеству заболевших, там вирусом заразились 200 210 человек, умерло 20 852 человека, выздоровело 80 587 человек.

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