В Кремле заявили, что точную дату окончания пандемии коронавируса в России назвать невозможно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в стране невозможно.

— Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно, — приводит РБК слова Пескова, который прокомментировал исследование ученых из Сингапура, в котором говорится, что в России вспышка коронавируса закончится 19 августа.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.