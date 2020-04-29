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В Кремле заявили, что точную дату окончания пандемии коронавируса в России назвать невозможно

14:40
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в стране невозможно.

— Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно, — приводит РБК слова Пескова, который прокомментировал исследование ученых из Сингапура, в котором говорится, что в России вспышка коронавируса закончится 19 августа.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea951e59a794725c3d8e955?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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