В Кремле заявили, что точную дату окончания пандемии коронавируса в России назвать невозможно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предсказать точную дату окончания распространения коронавирусной инфекции в стране невозможно.
— Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно, — приводит РБК слова Пескова, который прокомментировал исследование ученых из Сингапура, в котором говорится, что в России вспышка коронавируса закончится 19 августа.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
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