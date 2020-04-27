В Кремле объяснили, как будет приниматься решение о продлении режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли продлен режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

— Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и каких-то краткосрочных прогнозах, — приводит «Газета.ру» слова Пескова. — Прогнозы на среднюю перспективу и на дальнюю здесь вряд ли возможны.

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.