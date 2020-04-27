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В Кремле объяснили, как будет приниматься решение о продлении режима самоизоляции

13:55
Кремль и Красная площадь. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Кремль и Красная площадь. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли продлен режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

— Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и каких-то краткосрочных прогнозах, — приводит «Газета.ру» слова Пескова. — Прогнозы на среднюю перспективу и на дальнюю здесь вряд ли возможны.

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/04/27/n_14347063.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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