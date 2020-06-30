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В Китае обнаружен новый вирус, который может грозить пандемией

30 июня 2020, 09:36
Ученые опасаются вспышки нового вируса. Фото BBC.
Ученые опасаются вспышки нового вируса. Фото BBC.

Ученые в Китае идентифицировали новый штамм вируса гриппа, грозящий обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что вирус появился недавно. Его разносчиком выступают свиньи, однако он способен заражать и людей. Ученых беспокоит, что вирус может мутировать дальше, что позволит ему с легкостью передаваться от человека к человеку, вызвав новую пандемию.

Последней похожей эпидемией была вспышка свиного гриппа, начавшаяся в 2009 году в Мексике. Смертность от него оказалась ниже ожидаемой, так как он был похож на прочие вирусы гриппа, циркулировавшие в предшествующие годы, и у многих был иммунитет к нему. Нынешний же вирус не похож на другие и устойчивость к нему у людей либо очень низка, либо ее нет совсем.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/russian/news-53216714

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