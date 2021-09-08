Министр спорта России Олег Матыцин прибыл в Казань на стартовавший в столице Татарстана традиционный форум «Россия — спортивная держава» и открыл заседание на тему «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования».

— К сожалению, в прошлом году форум не состоялся, что делает сегодняшнюю дискуссию еще более актуальной, — сказал Матыцин. — Закон, о котором пойдет речь, принят по поручению президента страны, и у меня нет сомнений, что он будет исполнен, сейчас над этим ведется совместная работа с другими ведомствами. До 1 января 2023 года, когда закон вступит в силу, у нас еще есть время. Но самое главное — мы должны сделать все необходимое, чтобы не навредить отрасли. В конце концов, мы в ответе перед нашими детьми, как бы громко это ни звучало. Об этом я не раз говорил в ходе горячих, но конструктивных обсуждений, содействовавших появлению закона. У нас создана эффективная система подготовки спортивного резерва, через которую прошли более 80 процентов призеров Олимпиады в Токио.

Сейчас мы конструктивно взаимодействуем с Министерством просвещения. Надеюсь, что это позволит минимизировать ошибки. И сделать так, что системы спорта и образования будут еще глубже интегрированы друг в друга. Президентом поставлена задача создать детям максимально комфортные условия для занятий спортом, использовать его как средство воспитания — и это должно быть фундаментом нашей дальнейшей работы. Проблемы у нас есть в каждом регионе — с финансированием, с лицензированием, с системой федеральных стандартов спортивной подготовки, которую тоже надо обновить. Давайте вместе сделаем так, чтобы 1 января 2023-го нам не было мучительно больно. Нужно работать вместе, потенциал у нас огромный.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проводится уже в девятый раз.