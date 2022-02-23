В Казани обрушилась часть фасада нового манежа

В Казани обрушилась декоративная часть фасада манежа «Искандер», сообщает «БИЗНЕС Online».

Здание сдали в эксплуатацию в конце 2020 года. В нем тренируются игроки ФК «Нэфис», казанской футбольной любительской лиги, молодежная команда «Рубина» и регби-клуб «Стрела». Сейчас выход на футбольно-регбийное поле закрыт, возможно, придется менять всю декоративную часть фасада.

«Предварительная причина — большой объем снега, сложность в его оперативной уборке из-за особенности конструкции и недостаточное закрепление», — перечислили причины аварии.

Тренировки детей и взрослых остановлены на неопределенный срок.

На месте происшествия был директор спортшколы «Волна» Алексей Чупин. На балансе его структуры находится манеж. От комментариев бывший хоккеист «Ак Барса» отказался.