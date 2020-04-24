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В Калининградской области с 29 апреля отменят режим изоляции для большей части населения

15:03
В Калининградской области с 29 апреля отменят режим изоляции для большей части населения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В Калининградской области с 29 апреля отменят режим изоляции для большей части населения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Со среды, 29 апреля, в Калининградской области вступает в силу новый режим самоизоляции. Его соблюдение будет обязательным лишь для некоторых групп населения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, сообщает «Новый Калининград».

Со среды будут открыты все непродовольственные магазины. С 4 мая открываются парикмахерские и салоны красоты.

Для населения режим самоизоляции продлевается до 29 апреля. После этого его планируется фактически отменить, за исключением людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, отметил губернатор.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Калининграде достигло 189 человек. Скончались 48 человек, выздоровел 1 пациент.

Дополнительная информация:

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23614668-v-sredu-v-kaliningradskoy-obasti-vstupaet-v-silu-novyy-rezhim-samoiolyatsii.html

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