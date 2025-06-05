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В Индии во время празднования победы команды по крикету погибли 11 человек

Фанаты после победы «Роял Челленджерс».
Фото Reuters

По меньшей мере 11 человек погибли и более 30 получили ранения в результате давки в индийском Бангалоре во время празднования чемпионства клуба по крикету «Роял Челленджерс», сообщает AP.

Около стадиона собрались десятки тысяч болельщиков, чтобы отпрадновать первый трофей клуба «Роял Челленджерс» в премьер-лиге Индии. Толпа пыталась взломать одни из ворот стадиона и проникнуть внутрь, чтобы принять участие в торжествах.

Состояние большинства пострадавших стабильное, они находятся на амбулаторном лечении.

3 июня «Роял Челленджерс» перед игрой против «Пенджаб Кингс» (190/9:184/7) раздавал бесплатные билеты через свой сайт и призвал болельщиков следовать рекомендациям полиции и мэрии.

Источник: AP
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