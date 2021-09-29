В Госдуму внесен законопроект о компенсации со стороны спортсменов в возрасте до 23 лет в случае перехода в иностранные спортивные организации

В Госдуму внесен законопроект, направленный на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами молодых российских спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации.

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроект разработан Министерством спорта Российской Федерации во исполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и направлен на совершенствование общественных отношений, связанных с переходом молодых российских спортсменов в возрасте до 23 лет в иностранные профессиональные спортивные организации.

«Цель законопроекта — повысить ценность системы спортивной подготовки в Российской Федерации и создать механизм компенсации затрат российских организаций спортивной подготовки и клубов на подготовку и развитие молодых спортсменов в случае их перехода в зарубежные профессиональные лиги, — отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — В настоящее время в отдельных видах спорта иностранные профессиональные организации приглашают россиян без осуществления «трансферных» выплат. Теперь молодые спортсмены, которые принимают решение о переходе в иностранный профессиональный клуб, справедливо будут компенсировать расходы на свою подготовку».

Аналогичные правовые механизмы в настоящее время уже действуют во многих видах спорта, в частности в футболе и волейболе, где общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с требованиями международных федераций установлены компенсационные выплаты спортивным школам, осуществившим подготовку спортсменов.

Порядок осуществления компенсационной выплаты будет определен Минспортом России по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.

Вместе с этим в целях защиты прав и законных интересов спортсменов, недопущения риска прекращения их спортивной карьеры законопроектом также предусмотрены случаи освобождения от уплаты компенсации. Спортсмен не обязан платить компенсацию в том случае, если ему в течение шести месяцев после окончания договора оказания услуг по спортивной подготовке не поступило предложений по трудоустройству от российских клубов, а также от иностранных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях, которые проводятся профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные клубы.

Спортсмен будет освобожден от выплаты, если были существенно нарушены условия договора оказания услуг по спортивной подготовке со стороны осуществляющей ее организации. Компенсация не потребуется и в том случае, если спортсмен (или его законный представитель) самостоятельно оплачивал спортивную подготовку по договору оказания услуг, но не менее чем в размере компенсационной выплаты, рассчитываемом в порядке, утверждаемом Минспортом России по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.