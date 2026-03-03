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3 марта, 16:35

В Госдуме РФ считают, что спортсмены из США и Израиля смогут избежать санкций, несмотря на конфликт с Ираном

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном отстранении американских и израильских спортсменов от международных соревнований из-за конфликта с Ираном.

«Судя по тому, как развиваются события, израильским и американским спортсменам удастся избежать каких-либо санкций. Их поддерживают многие страны, и никто не говорит про возможные санкции. Считаю, что в спорте кардинально ничего не изменится. Хотя это вызывает логичные вопросы. Олимпийскому комитету России нужно наблюдать за ситуацией и требовать скорейшего возвращения наших спортсменов на международную арену. Причем чтобы их вернули не под нейтральным флагом. Все спортсмены, как заявляет Ковентри, должны быть вне политики и должны быть защищены», — сказал Свищев «СЭ».

27 февраля США и Израиль начали военную операцию, целью которой заявляется смена режима аятолл в Иране и ликвидация военного потенциала исламской республики. В ответ Иран ударил по ближневосточным союзникам США.

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Дмитрий Свищев
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