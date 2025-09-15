В Госдуме РФ не поддержали инициативу о запрете иностранной музыки на российских соревнованиях

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание депутата Сергея Колунова об иностранной музыке .

Ранее депутат от партии «Единая Россия» заявил о необходимости запретить или существенно ограничить использование иностранной музыки на соревнованиях в России.

«Странная инициатива. Не знаю, что конкретно возмутило моего коллегу. Возможно, какая-то конкретная композиция. Мое мнение — когда мы что-то запрещаем, для этого должны быть веские основания. Есть негативный опыт запрета российской музыки на соревнованиях зарубежом. Есть много примеров, когда это происходило. Ничего, кроме негатива и возмущения, у нас это не вызывает. Не стоит этому уподобляться. Во-вторых, есть много замечательных исполнителей. Зачем их запрещать? Есть тексты исполнителей, позиция и высказывание которых противоречит нашему мировоззрению. С такими надо прощаться. В-третьих, есть направление спортивных танцев, где используется определенная музыка. Не нужно вмешивать политику в спортивную жизнь», — сказал Свищев «СЭ».