В Госдуме РФ обсудят изменения в рекламе пива и букмекеров на спортивных событиях

Рабочая группа «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту 24 января рассмотрит изменения в законе «О рекламе» в части спортивной сферы.

«Со стороны федераций и лиг предлагаются несколько инициатив в части изменения закона «О рекламе», — приводит ТАСС слова представителя рабочей группы. — В частности, предлагается разрешить букмекерам рекламировать свои услуги на фасадах стадионов и использовать образы людей. На данный момент это запрещено. Также предлагается разрешить рекламу алкогольного пива на телевидении во время спортивных трансляций и на всех спортивных каналах. Поступила инициатива разрешить рекламу алкогольного пива на экипировке спортсменов и билетах».

Собеседник добавил, что обсуждение в рамках рабочей группы пройдет с целью определения необходимости применения данных инициатив. Сами инициативы предложили на рассмотрение Российский футбольный союз, Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.