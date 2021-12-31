В Госдуме назвали главные спортивные события 2021 года

Председатель комитета по спорту Государственной думы Дмитрий Свищев назвал 2021 год непростым для российского спорта.

«Год был непростой для российского спорта. Мы все помним участие наших спортсменов в ограниченном составе, когда только десять легкоатлетов смогли принять участие на летних олимпийских играх в Токио. Можно поздравить замечательных футболистов по пляжному футболу с победой на чемпионате мира. И одновременно можно сказать, что неудачно сыграли в классический футбол на чемпионате Европы. Но в целом, по другим дисциплинам можно сказать, что у нас очень хорошие результаты», — сказал Свищев «РБК Спорт».

Он добавил, что омрачила картину отмена молодежного чемпионата мира по хоккею. «Жаль, что из-за халатности организаторов спортсмены не смогли выступить и подарить миллионам зрителей по всему миру хорошую игру», — отметил депутат.