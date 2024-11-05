В финале чемпионата России по регболу произошла массовая драка

На финале чемпионата России по регболу случилась массовая драка, сообщает РЕН ТВ.

Решающий матч между сборными Красноярского края и Чувашии проходил в Челябинске. После одного из игровых эпизодов спортсмены устроили массовую драку на площадке.

«Иногда, как во всех игровых видах спорта, где есть контакт спортсменов, бывают стычки, которые переходят правила игры», — заявил РЕН ТВ вице-президент Российской федерации регбола Иван Андреев.

Регбол — спортивная игра, сочетающая элементы регби и баскетбола. Победителем чемпионата России, в котором участвовали семь команд, стала сборная Красноярского края.