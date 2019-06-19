В Доме болельщиков команды России в Минске пройдет более 200 мероприятий

В Минске с 21 по 30 июня состоятся II Европейские игры – международные спортивные соревнования среди спортсменов Европы, которые проходят раз в четыре года. В них примут участие 4 000 спортсменов из всех стран Европы, кроме Ватикана.

Поддержать свою команду болельщики смогут в Доме болельщика команды России. В нем на время Игр откроются две площадки – уличный фан-фестиваль и само пространство Дома.

Для гостей будут работать: зона болельщиков на 50 человек с большими экранами, сценой, фотозоной и гримерами, VIP-зона, бар, концертный зал, где будут проходить выступления известных российских и белорусских коллективов, сувенирные магазины, детская зона с интерактивной песочницей и инстабудка. Здесь же болельщики смогут подготовиться к походу на трибуны и найти необходимый реквизит для боления.

Каждый день игр в Доме болельщиков будет проходить более 20 активностей: видеотрансляции соревнований, вечерние церемонии чествования победителей, показательные выступления, встречи с известными спортсменами, реальными участниками Игр, со звездами шоу-бизнеса, выступления известных музыкальных групп, лекции о спорте и великих победах, фотовыставки, танцевальные разминки, флешмобы, мастер-классы, розыгрыши, викторины и многое другое.