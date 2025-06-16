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В Домбае во время горного забега погиб спортсмен из Красноярска Морозенко

Камила Абдурахманова
корреспондент

Во время забега Trail Running Energy в Домбае погиб красноярец Михаил Морозенко, участвовавший в соревновании на дистанцию 100 км. По словам очевидцев, спортсмен сорвался с ледника после того, как преодолел десятую часть пути, сообщает вдова спортсмена Екатерина ТАСС.

«Что-то конкретное я могу сказать только после того, как получим от следователей все документы. Я только сейчас вылетаю. Он поскользнулся на леднике и покатился вниз. Тело уже спустили вниз. Михаила похоронят в Анапе», — рассказала вдова погибшего.

Как сообщает Telegram-канал Trail Running Energy, гонка на 100 км была остановлена из-за того, что погода стала хуже.

Источник: ТАСС
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