В ДНР более 20 спортивных федераций вошли в состав общероссийских

Более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

«В настоящее время организована работа 50 федераций Донецкой Народной Республики по 52 видам спорта, 22 из которых приняты в составы общероссийских общественных организаций», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы министерства спорта региона.

Отмечается, что в состав общероссийских организаций вошли республиканские федерации по художественной гимнастике, бадминтону, боксу, дзюдо, карате, плаванию, тяжелой атлетике и другие.