В Англии прошел чемпионат мира по разбиванию каштанов. Да, это тоже спорт
19:51
В Англии состоялся необычный турнир — чемпионат мира по разбиванию каштанов. Данный турнир был основан в 1965 году рыбаками, хотя в подобную забаву играли и раньше.
Участники бьют друг о друга каштаны, подвешенные на веревках. У кого каштан оказался крепче, тот объявляется победителем.
В этом году победу одержала девушка Жасмин Тетли. Ей вручили кубок и корону.
School of hard knocks: the World Conker Championships pic.twitter.com/DgViaqh4VH— Guardian sport (@guardian_sport) October 14, 2019
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