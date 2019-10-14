В Англии прошел чемпионат мира по разбиванию каштанов. Да, это тоже спорт

В Англии состоялся необычный турнир — чемпионат мира по разбиванию каштанов. Данный турнир был основан в 1965 году рыбаками, хотя в подобную забаву играли и раньше.

Участники бьют друг о друга каштаны, подвешенные на веревках. У кого каштан оказался крепче, тот объявляется победителем.

В этом году победу одержала девушка Жасмин Тетли. Ей вручили кубок и корону.