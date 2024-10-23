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В Афганистане надеются на визит российских спортсменов: «У нас безопасно, нет никаких проблем и полная свобода»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности директора Главного управления физической культуры и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в разговоре с «СЭ» выразил готовность принять российских спортсменов для участия в соревнованиях.

— Возможно ли, чтобы российские спортсмены и дальше принимали участие в соревнованиях в Афганистане?

— Сейчас хорошая возможность для посещения Афганистана, потому что там безопасно, нет никаких проблем и полная свобода. Из разных стран приезжают спортсмены и играют у нас. Мы просим, чтобы и наши российские партнеры приехали в Афганистан и соревновались с нашими спортсменами.

Ранее Васик заявил «СЭ», что считает возможным товарищеский футбольный матч сборных России и Афганистана.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

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