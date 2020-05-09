Устанавливайте праздничную рамку профиля в Facebook в честь Дня Победы

Сегодня, 9 мая, в мире проходят различные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Для тех, кто зарегистрирован в социальной сети Facebook, мы подготовили специальную рамку профиля, которую можно установить по ссылке. Делитесь ссылкой с друзьями и устанавливайте ее на фотографию в своем профиле!

Рамка профиля. Фото «СЭ»

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции многие праздничные мероприятия отложены и должны пройти в 2020 году в более поздний срок. 9 мая прошла авиационная часть Парада Победы.

Напоминаем о необходимости соблюдать все рекомендации по режиму самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!