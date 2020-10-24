Университет Юты заплатит 13,5 миллиона долларов за убийство легкоатлетки

Университет Юты в США достиг урегулирования судебного спора с семьей погибшей легкоатлетки Лорен Маккласки. Родственники девушки требовали от вуза компенсации за бездействие в ситуации с преследованием 21-летней легкоатлетки в студенческом кампусе.

Лорен была застрелена бывшим парнем два года назад, после чего убийца сам свел счеты с жизнью.

По сведениям CNN, университет признал свою вину и обязался выплатить 13,5 миллионов долларов, которые пойдут на строительство крытого легкоатлетического комплекса — стадион будет назван в честь Лорен. В честь убитой также назовут новый центр профилактики насилия на территории кампуса.

Летом 2018 года Маккласки познакомилась человеком, который представился как 28-летний студент по имени Шон Филдс. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле его зовут Мелвин Роуленд, ему 37 лет, и он уже отсидел за изнасилование. Тогда Лорен разорвала отношения с бойфрендом, но тот продолжал ее преследовать и угрожать. Сама девушка и ее родители неоднократно жаловались руководству кампуса на Роуленда, но университет не предпринял никаких действий для защиты спортсменки. Долгое время вуз не признавал своей вины, так что семья убитой приняла решение подать в суд.