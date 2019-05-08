Евгений Шулимович рассказал о дебюте в "Машине времени", во всех деталях вспомнил знакомство с Полом Маккартни, спел новую песню и объяснил, почему он не выступил на юбилее той же "Машины".

Невероятная жизнь, возможно, самого узнаваемого голоса России – из первых уст, откровенно и без купюр.

“Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.