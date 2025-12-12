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Умар Кремлев был избран президентом Международной федерации нард

Умар Кремлев.
Фото Федерация бокса России

Решение было принято 12 декабря в Дубае на конгрессе Международной федерации нард (International Backgammon Federation — IBF).

Мероприятие предшествовало крупному международному турниру по нардам Arabian Grand Prix, который стартует 13 декабря.

— Наша задача создать Международную ассоциацию настольных игр. Благодаря ним дети будут развиваться, в то время как игры в телефоне не способствует развитию интеллекта. Мы хотим, чтобы наша организация взяла на себя большую социальную ответственность, — заявил Кремлев, избранный на пятилетний срок.

Одну из приоритетных задач он видит в проведении крупных соревнований с привлекательными призовыми фондами. По его словам, планируется провести чемпионат мира по нардам с фондом 2 миллиона долларов. У континентальных турниров призовые составят порядка 500 тысяч.

Объявившая о своей отставке с поста президента IBF Татьяна Комарова теперь полностью сосредоточится на работе в качестве генерального секретаря ФНР.

— Федерация нард России развивается очень быстро. Сегодня мы объединяем уже 70 регионов. Чтобы сохранять темп и решать стратегические задачи внутри страны, мне нужно быть полностью вовлеченной в этот процесс. Решила сложить полномочия президента IBF, чтобы национальная федерация могла двигаться дальше под руководством человека, который выведет наш вид спорта на новый уровень, — подчеркнула Комарова.

В конгрессе приняли участие представители 38 стран, в том числе председатель наблюдательного совета Федерации нард России (ФНР) Алексей Авсецин. Как сообщила пресс-служба ФНР, Кремлев был избран единогласным решением полноправных членов.

Напомним, что Умар Кремлев также занимает пост президента Международной федерации бокса (IBA). Под эгидой организации с 2 по 13 декабря в Дубае проходит чемпионат мира.

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Умар Кремлев
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