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Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана на ЧМ по жиму лежа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинец Иван Чупринко не пожал руку иранцу Резе Месфорушу.

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко не стал пожимать руку иранскому спортсмену Амиру Резе Месфорушу после победы на чемпионате мира по жиму лежа.

Чупринко, после того как ему вручили золотую медаль, пожал руку серебряному призеру южноафриканцу Марселю Ворстеру, затем иранец протянул ему руку, но Иван не отреагировал на жест Месфорушу. Амир что-то сказал и во второй раз протянул руку, но Чупринко снова не ответил.

Мировое первенство проходило с 20 по 27 мая в Сан-Сити (ЮАР).

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