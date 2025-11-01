Украинские спортсменки сфотографировались с россиянкой на пьедестале на чемпионате Европы по роллер-спорту

Украинские спортсменки сфотографировались с россиянкой на пьедестале почета на чемпионате Европы по роллер-спорту, который проходит итальянском городе Ананьи.

В женском фристайле представительница России Анна Кукушкина стала серебряным призером, украинка Мариса Погуляка стала победителем, а ее соотечественница София Китайгора получила бронзу.

Во время церемонии награждения украинки не стали отказываться стоять вместе с россиянкой на пьедестале почета и сфотографировались вместе с ней.

Чемпионат Европы по роллер-спорту проходит с 30 октября по 2 ноября. В соревнованиях участвуют 9 спортсменов из России в нейтральном статусе.