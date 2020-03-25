Указ мэра для борьбы с коронавирусом: в Москве запрет на проведение физкультурно-спортивных мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на проведение физкультурно-спортивных мероприятий.

Согласно документу, с завтрашнего дня временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан — в помещениях и под открытым небом. Конкретно — по торгово-развлекательным центрам.

В ТРЦ будут закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

Также будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа — культурные центры, клубы, кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Кроме того, будет временно приостанавлена деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. А также будет введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других объектах.

Ранее было объявлено, что с 26 марта пожилые (старше 65 лет) и хронически больных москвичи обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.