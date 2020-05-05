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Ученые утверждают, что открыли антитело, нейтрализующее коронавирус

17:37
Коронавирус.
Коронавирус.
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Европейские ученые заявили об открытии антитела, которое может нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает New York Post.

«Это антитело, в одиночку или в комбинации, может предотвратить и/или вылечить COVID-19, а также, возможно, другие будущие заболевания у людей», — говорится в исследовании. «Указанное антитело «полностью человеческое», что позволяет ему развиваться быстрее и уменьшает опасность побочных эффектов, связанных с иммунитетом», — отметил голландский профессор Франк Гросвелд, один из авторов исследования.

Ученые заявляют, что антитело, которое получило название 47D11, нейтрализует вирус и связанные с ним болезни через «неизвестный до сих пор механизм».

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 673 078 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 253 386 человек умерли, выздоровели — 1 211 210.

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