Ученые установили температуру гибели коронавируса

Французские ученые из Университета Прованса выяснили температуру гибели коронавируса, сообщает ресурс bioRxiv, выпускающий научные материалы.

Согласно исследованиям, вирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. В ходе эксперимента исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 678 210 человек. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.