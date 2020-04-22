Ученые назвали наиболее вероятный способ распространения коронавируса.

Как сообщает RTL, yемецкий вирусолог Хендрик Штреек, один из авторов исследования по поводу распространения болезни, заявил, что значительного риска заражения во время похода по магазинам нет. Он отметил, что серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы после того, как большая группа людей длительное время находилась в контакте друг с другом. В частности, такой случай произошел после вечеринки в Австрии. В связи с этим группа исследователей сделала вывод, что наиболее вероятный путь заражения — вдохнуть капли после контакта с зараженным человеком.

При этом указано, что коронавирус является капельной инфекцией и не может передаваться по воздуху. Также указано, что вероятность заразиться через предметы или поверхности невелика. Штреек указал, что если зараженный человек чихнет в руку, возьмется за ручку двери, а следом за ним сразу же возьмется за ручку другой человек, то он может заразиться коронавирусом. В других случаях это маловероятно.

По последним данным Worldometers на день 22 апреля всего выявлен 2 588 283 случая заражения коронавирусом. Умерших — 180 013 человек, выздоровело — 706 423.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.