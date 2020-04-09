Ученые из Австралии нашли лекарство, подавляющее коронавирус за 48 часов

Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус COVID-2019 за 48 часов с момента начала применения, сообщает Antiviral Research.

Речь об антипаразитарном препарате ивермектин, который был одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Согласно исследованиям, после 24 часов с момента введения медпрепарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93 процента и на 99 процентов — спустя 48 часов.

Также авторы исследования убеждены, что уже сейчас применение ивермектина способно помочь в лечении зараженных и избежать тяжелых осложнений при пневмонии COVID-19.