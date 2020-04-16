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Ученые Гарварда считают, что карантин из-за коронавируса будет длиться до 2022 года

12:44
Пандемия коронавируса в мире. Фото AFP
Пандемия коронавируса в мире. Фото AFP
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Ученые Гарвардского университета (США) провели исследование, посвященное пандемии коронавируса.

По мнению специалистов, не исключено, что люди в той или иной степени будут вынуждены соблюдать условия соблюдения социальной дистанции до 2022 года, чтобы предотвратить распространение инфекции. Таким образом, это сделает невозможным проведение крупных спортивных событий, в том числе, Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.

Ученые заявляют, что коронавирус не удастся искоренить полностью, его вспышки будут происходить сезонно даже в том случае, если удастся остановить его неконтролируемое распространение.

По последним данным в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.

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