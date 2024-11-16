Участие россиян в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале остается под вопросом

Сотрудник отдела коммуникаций Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Валентина Маттеи ответила на вопрос о возможном участии россиян в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

По словам Маттеи, в организации следят за рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Согласно документам срок подачи заявок на участие в турнире истек 6 октября, за четыре месяца до начала соревнований. В настоящее время ни одна международная федерация по зимним олимпийским видам спорта не допустила россиян и белорусов до участия в своих турнирах даже в нейтральном статусе», — цитирует Маттеи ТАСС.