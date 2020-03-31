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У главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

16:10
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото mosgorzdrav.ru
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото mosgorzdrav.ru
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У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает телеканал Россия-24.

В эту больницу отправляют всех прибывших в Москву с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции, а также тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек

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