У главного врача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает телеканал Россия-24.

В эту больницу отправляют всех прибывших в Москву с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции, а также тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек