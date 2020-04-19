У 60 процентов москвичей с коронавирусом нет симптомов

У 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом нет симптомов, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

При этом еще неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов. Главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции.

?В последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Это связано с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 333 240 человек. Зафиксировано 160 818 летальных исходов от инфекции, вылечились 600 323 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 36 793 людей, 3 057 выздоровело, 313 умерло.