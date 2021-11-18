Третья Всероссийская премия спортивных комментаторов пройдет 18 декабря

Сегодня состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная третьей Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!), которая проводится при поддержке Олимпийского комитета России.

Номинантами премии станут комментаторы и эксперты, освещавшие Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, а также другие крупнейшие российские и международные соревнования. В этом году учреждены рекордное количество номинаций и специальных призов — 16.

В пресс-конференции приняли участие основные действующие лица торжественной церемонии, которая состоится 18 декабря в Олимпийском комитете России: председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов, члены президиума РАСК Владимир Гомельский, Виктор Гусев и Сергей Белоголовцев.

Ефимов рассказал о тех задачах, которые ставят перед собой организаторы, а также о номинациях премии «Голос спорта».

«Их у нас всегда не меньше 15. Добавляются и новые, поскольку интерес и к премии, и к профессии возрастает.

Также у нас есть идея сделать номинацию «Голос спорта. Регион». Мы бы очень хотели это сделать, ведь есть мэтры, а есть и огромное количество людей, работающих в регионах. И их работа должна быть отмечена. На торжественной церемонии 18 декабря вас ждет много сюрпризов. Лауреаты в каждой номинации получат по 100 тысяч рублей, а победители в парном комментарии разделят эту сумму пополам".

Также Ефимов поблагодарил за многолетнюю поддержку РАСК и премии «Голос спорта» Олимпийский комитет России и Станислава Позднякова.

Спикеры рассказали не только о предстоящей торжественной церемонии, но и о самой профессии спортивного комментатора в России. В частности, Владимир Гомельский высказал такое мнение:

«К сожалению, в нашей стране ни один ВУЗ не имеет специализации «Спортивный комментатор», а те немногие кафедры спортивной журналистики в своей программе не имеют разделения на специализации. И откуда в такой ситуации берутся спортивные комментаторы? Из двух источников. Есть люди, которые пришли в профессию, как я. Меня изначально позвали в роли эксперта, я приобрел профессиональные навыки и через 6 лет меня приняли в штат. А есть журналисты, имеющие специализированное образование, которые безумно любят спорт. И у них пошло вливание в профессию с противоположной стороны».

Виктор Гусев отметил необходимость премии «Голос спорта»:

«По большому счету до появления «Голоса спорта» единственной премией для спортивных комментаторов была ТЭФИ, где вначале было две номинации, а в какой-то момент все свелось к одной-единственной. Поэтому много лет назад я подумал о том, что для нашей профессии специализированная премия. И ею стал «Голос спорта».

А Белоголовцев пригласил всех на торжественную церемонию, которая состоится в ОКР:

«Мы живем в такое время, которое несется с безумной скоростью, и роль спортивного комментатора повышается. Комментатор должен быть остроумным, интересным и красивым. Он — тоже герой действа, часть процесса. На предстоящей 18 декабря церемонии мы готовим много сюрпризов и приглашаем всех». (Анатолий КУРАГИН)