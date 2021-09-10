Траты на спорт в России к 2024 году должны достичь 2 процентов от всех бюджетных расходов

Уровень бюджетного финансирования спорта должен к 2024 году достичь 2 процентов от всех расходов, в основном деньги должны идти на массовый спорт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Обращаю внимание глав субъектов Федерации: к 2024 году необходимо довести уровень бюджетного финансирования спорта не менее чем до 2 процентов в общем объеме расходов, — цитирует ТАСС Путина. — А идти эти средства должны преимущественно на массовый спорт — на это нужно обратить первостепенное внимание, этому нужно придать особое значение. Механизм его развития и поддержки на всех уровнях нужно дополнительно проработать. Рассчитываю, что правительство в этом регионам, конечно, подставит плечо, поможет».

Глава государства также призвал сосредоточиться «на привлечении внебюджетных источников, в частности, определить порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые планировалось направить на детско-юношеский спорт».

«Все законодательные решения приняты. Как и когда они будут реализованы на практике — прошу также доложить сегодня министра спорта», — добавил он.

Более подробно о массовом спорте и выполнении ранее данных поручений Путин пообещал поговорить на следующем заседании совета, а также обсудить вопросы подготовки к Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге.