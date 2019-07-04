Трансляции II Европейских игр от Первого канала собрали более 55 миллионов просмотров в Одноклассниках

Первый канал и Одноклассники показали все соревнования II Европейских игр, которые проходили в Минске с 17 по 30 июня. В официальной группе "Спорт на Первом" прошла 231 трансляция по 21 виду спорта. Всего за две недели спортивные эфиры собрали более 55 млн просмотров.

Самой популярной трансляцией среди пользователей ОК стала церемония открытия Европейских игр, ее посмотрели 1 143 000 раз. В среднем одна трансляция набирала более 620 тысяч просмотров. Борьба, велоспорт и пляжный футбол стали самыми популярными дисциплинами у зрителей в Одноклассниках. Суммарно трансляции по этим видам спорта набрали 6,7, 6,1 и 5,5 млн просмотров соответственно.

Трансляции II Европейских игр стали продолжением сотрудничества Первого канала и Одноклассников. С 28 января Первый канал начал транслировать в ОК свой телевизионный эфир. Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи могут, не выходя из соцсети – прямо в официальной группе Первого и на видеовитрине ОК. Также ранее ОК и Первый канал транслировали Кубок Первого канала по хоккею, матчи сборной России по футболу и другие спортивные соревнования.