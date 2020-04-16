Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает необходимым оказать помощь России, передав аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

— Думаю, что России понадобятся аппараты ИВЛ, — цитирует Трампа RT. — Им сейчас непросто в Москве. Мы им поможем.

Также президент заявил о готовности помочь с ИВЛ и другим стран, в том числе Италии, Испании и Франции.

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 24 490 случаев заражения COVID-19. 198 человек умерли, выздоровели — 1986.