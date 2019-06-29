Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщает belta.by. 65-летний немец прилетит в Белоруссию из японской Осаки 30 июня.

Торжественное мероприятие пройдет на стадионе "Динамо" в Минске.

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.