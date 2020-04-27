Тина Канделаки: «Пора бы уже аккуратно возвращаться к привычной жизни, если не хотим годами компенсировать ущерб»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Дмитрия Пескова о ситуации с коронавирусом в России. Песков заявил, что ожидает спада пандемии в начале лета.

— Дмитрий Песков говорит, что к середине мая ситуация с эпидемией, наконец, стабилизируется, — написала у себя в Telegram-канале Канделаки. — Приятно, что наши прогнозы совпадают, и если мы не хотим годами компенсировать понесенный ущерб, пора бы уже аккуратно возвращаться к привычной жизни. Лично я надеюсь, что пружина вынужденного бездействия позволит многим из нас выстрелить новыми проектами, а проблемы, которые сейчас кажутся нерешаемыми: ипотечные платежи, долги по аренде, отключение бизнеса от клиентов — все-таки разрешатся без вала «летальных исходов». Что я хочу сказать — кризисы возникали и будут возникать. Вспомните 1992, 1994, 1998, 2008, 2014 годы. Нынешний все-таки завязан на пандемии. Так что противопоставить такому «черному лебедю», говоря словами Нассима Талеба, мы можем только собственную устойчивость.

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.