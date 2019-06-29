Тимати выступил за Россию в главной фан-зоне Европейских игр в Минске. Фото Дмитрий Симонов, "СЭ"

Известный российский рэп-исполнитель Тимати выступил в фан-зоне Европейских игр в Минске. Певец был главным музыкальным хедлайнером и исполнил свои хиты.

Сегодня на Играх в Минске проходит День культуры России. Возле главной сцены фан-зоны в центре города собрались десятки тысяч людей.

Помимо президента ОКР Станислава Позднякова в торжественной части мероприятия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев, представители оргкомитета Игр, спортсмены-медалисты из России и Белоруссии.

Напомним, что Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр, Белоруссия – вторая. Закрытие Игр состоится вечером 30 июня; ожидается, что на нем будет присутствовать Президент Российской Федерации Владимир Путин.