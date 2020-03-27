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Тест вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирус дал отрицательный результат

27 марта 2020, 23:28
Тилль Линдеманн. Фото Instagram.
Тилль Линдеманн. Фото Instagram.
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Тест солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на коронавирус показал отрицательный результат, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице группы в Facebook.

Отмечается, что певец провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, а сейчас находится в обычной палате.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что Линдеманн сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии берлинской клиники.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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