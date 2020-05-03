Телеведущий Соловьев рассказал, когда дрался в последний раз

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, когда последний раз дрался.

— Последний раз дрался недавно, я же все время тренируюсь, — сказал Соловьев в прямом эфире Instagram Тины Канделаки. — Если настоящая драка, то не знаю. В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали.

А тут я выкинул руку — ребята сняли, и начинается ржака. Одни говорят: «Соловьев, что это такое?!» А другой тренер сказал, что все правильно. Я сам угараю — это называется спортивная журналистика эпохи самоизоляции. Людям вообще заняться нечем. Я для них специальный сериал сниму, который будет называться «Грозящий кулак справедливости».