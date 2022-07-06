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Сегодня, 10:48

Татьяна Тарасова высказалась о призыве США исключить Россию из спортивных организаций

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о призыве США и еще 34 стран ужесточить санкции к российским спортсменам.

«Я просто в шоке! Для чего они это делают ? Зачем? Наши ребята самые лучшие. Желаю им терпения. У них все будет», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского и белорусского спорта. В документе предлагается отстранить представителей России и Белоруссии от руководящих позиций в международных федерациях и приостановить телетрансляции соревнований.

Татьяна Тарасова
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