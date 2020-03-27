Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки, где был Лещенко

Бывшая фигуристка Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения вечеринки, где был заболевший коронавирусом певец Лев Лещенко.

13 марта они были на дне рождения сестры российского композитора Игоря Крутого. Ранее главный врач Коммунарки подтвердил, что Лещенко заразился коронавирусом.

— Все у меня в хорошо, — приводит слова Навки издание «Подьем». — Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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