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Татьяна Навка рассказала, как чувствует себя после вечеринки, где был Лещенко

14:50
Татьяна Навка. Фото "СЭ"
Татьяна Навка. Фото "СЭ"
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Бывшая фигуристка Татьяна Навка рассказала о самочувствии после посещения вечеринки, где был заболевший коронавирусом певец Лев Лещенко.

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13 марта они были на дне рождения сестры российского композитора Игоря Крутого. Ранее главный врач Коммунарки подтвердил, что Лещенко заразился коронавирусом.

— Все у меня в хорошо, — приводит слова Навки издание «Подьем». — Уже две недели прошло с того момента, и все в порядке, слава богу.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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Дополнительная информация:

https://pdmnews.ru/10851/

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