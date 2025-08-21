Татьяна Комарова: «Сборную России на «Гран-при Армении» представят 18 игроков»

Международный турнир по нардам «Гран-при Армении» пройдет с 27 по 31 августа в Ереване. Помимо 18 игроков сборной России, более 20 участников из нашей страны самостоятельно заявились на соревнования по коротким нардам и более 15 — по длинным.

— Состав сборной окончательно сформирован, — сказала генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова. — Из числа игроков, которые были изначально включены в состав, к сожалению, на турнир не смогут поехать Эльдар Гюль, Михаил Кудряшов и Надежда Андреева. Но мы уверены, что те спортсмены, которые вошли в команду, достойно представят нашу страну. Это исторический момент: сборная России по нардам впервые выступит на международном турнире, и мы очень рассчитываем на хороший результат. Сборная вылетает в Ереван 26 августа. Поскольку спортсмены живут в разных регионах, логистика непростая: часть команды отправляется рейсами из Москвы, часть добирается прямыми маршрутами из своих городов. Есть и те, кто поедет в Армению на автомобиле. Это позволит всем прибыть в комфортном режиме и без потери времени на адаптацию.

Подготовка к соревнованиям во многом ведется самостоятельно. Совсем недавно прошли крупные всероссийские соревнования, где выступало большинство игроков сборной. Это дало необходимую практику в очном формате. Дополнительно спортсмены поддерживают форму и игровое мышление дистанционно — в приложении Федерации нард России. Кстати, зарегистрироваться и участвовать в турнирах там могут все любители нард.

Состав сборной России

Мужчины: Юрий Акопов, Константин Пучков (оба — Москва), Константин Барташ (Московская область), Микаел Варданян, Александр Солодухин (оба — Ростовская область), Алхас Лагулаа (Краснодарский край), Роман Ибрагимов (Свердловская область), Анатолий Красилов (Карелия), Сергей Краснобаев (Калининградская область).

Женщины: Оксана Гаязова, Ольга Иванова (обе — Московская область), Елена Ганжа (РСО — Алания), Елена и Юлия Громенковы, Ольга Комарова (все — Москва), Элеонора Окулевич (Санкт-Петербург), Татьяна Прам (Калининградская область), Елена Саукова (Свердловская область).