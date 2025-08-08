Татьяна Комарова: «В конце августа состоится дебют сборной России по нардам»

Генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова рассказала об участии нашей национальной команды в международном турнире «Гран-при Армении». Соревнования пройдут с 27 по 31 августа в Ереване.

— «Гран-при Армении» — новый этап в развитии международных соревнований по нардам, — отметила генеральный секретарь. — Ведь турнир не ограничится короткими дисциплинами. Он соберет также мастеров игры в длинные нарды со всего мира. Ереван, таким образом, станет ареной, где встретятся разные школы, стили и традиции. Здесь будет все: высокий уровень спортсменов, серьезный призовой фонд и атмосфера большого события. Это не просто очередные соревнования. Это возможность показать, что нарды могут быть на уровне ведущих мировых видов спорта.

— ФНР направляет в Ереван сборную России. Это прорыв?

— Да, в том числе. По итогам официальных чемпионатов и Кубка России федерация впервые сформировала сборную России и официально командирует ее на международный турнир такого масштаба. Это серьезный шаг в истории нашего вида спорта. Спортсмены представят Россию в статусе национальной команды, чем мы гордимся. Вместе с тем это особая ответственность и честь для самих спортсменов. Ведь они будут играть не только за личные результаты, но и за престиж страны.

— В какой степени «Гран-при Армении» можно сравнивать с недавно прошедшим в Монте-Карло чемпионатом мира?

— Турнир в Монако — событие с историей, которое из года в год собирает сотни игроков. «Гран-при Армении» — дебютный турнир, который, я уверена, войдет в международный календарь как одно из ключевых событий. По составу участников и уровню организации Ереван уже готов конкурировать с ведущими аренами мира. Мы все стремимся вывести нарды в лидеры интеллектуального спорта, поэтому будем развиваться и улучшать качество турниров сообща.