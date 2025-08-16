Татьяна Комарова: «Работа по развитию нард среди детей дает результат»

С 7 по 11 августа столице прошел Кубок Москвы по нардам, в рамках которого состоялся и детско-юношеский турнир.

Победителями взрослого турнира стали Марат Далакян и Надежда Ваулина в длинных нардах, Олег Клочков в длинных нардах-блиц, Армен Овсепян в Кубке мастеров по длинным нардам, Дмитрий Шкурин в однопоинтовом турнире по длинным нардам.

В соревнованиях юных спортсменов первые места завоевали Кирилл Баранцев (короткие нарды, категория «Мальчики и девочки 6-12 лет») и Ярослава Чмых (категория «Юноши и девушки 13-17 лет»).

— Кубок Москвы традиционно собрал очень сильный состав, — отметила генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова. — Мы видели напряженные партии и высокий уровень подготовки участников. Особенно хочу отметить детско-юношеский турнир — наши юные спортсмены уже демонстрируют грамотную стратегию и уверенность за доской. Для нас это главный показатель: значит, работа по развитию нард среди детей дает результат. Эти ребята — новое поколение российского спорта, которому по силам бороться за ведущие позиции в мире. Будем продолжать их всеми силами поддерживать. Для нашей федерации это одно из важнейших направлений работы, инвестиция в спортивное будущее страны.