Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

16 августа, 10:50

Татьяна Комарова: «Работа по развитию нард среди детей дает результат»

Анатолий Курагин
Кубок Москвы по нардам.
Фото пресс-служба ФНР

С 7 по 11 августа столице прошел Кубок Москвы по нардам, в рамках которого состоялся и детско-юношеский турнир.

Победителями взрослого турнира стали Марат Далакян и Надежда Ваулина в длинных нардах, Олег Клочков в длинных нардах-блиц, Армен Овсепян в Кубке мастеров по длинным нардам, Дмитрий Шкурин в однопоинтовом турнире по длинным нардам.

В соревнованиях юных спортсменов первые места завоевали Кирилл Баранцев (короткие нарды, категория «Мальчики и девочки 6-12 лет») и Ярослава Чмых (категория «Юноши и девушки 13-17 лет»).

— Кубок Москвы традиционно собрал очень сильный состав, — отметила генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова. — Мы видели напряженные партии и высокий уровень подготовки участников. Особенно хочу отметить детско-юношеский турнир — наши юные спортсмены уже демонстрируют грамотную стратегию и уверенность за доской. Для нас это главный показатель: значит, работа по развитию нард среди детей дает результат. Эти ребята — новое поколение российского спорта, которому по силам бороться за ведущие позиции в мире. Будем продолжать их всеми силами поддерживать. Для нашей федерации это одно из важнейших направлений работы, инвестиция в спортивное будущее страны.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Татьяна Комарова: «Нарды объединяют людей вне зависимости от возраста и расстояний»

Валуев: «Надежды на полное возвращение российских спортсменов в этом году нет. Есть более важные вопросы»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости