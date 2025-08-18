Остальные
18 августа, 17:50

Татьяна Комарова: «Нарды объединяют людей вне зависимости от возраста и расстояний»

Анатолий Курагин
Татьяна Комарова.
Фото Пресс-служба ФНР

Генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова приняла участие в открытии Всероссийских соревнований «Кубок Сибири и Дальнего Востока», одного из крупнейших турниров лета по нардам, который проходит в Новосибирске с 13 по 24 августа.

— Кубок Сибири и Дальнего Востока — не просто спортивное соревнование. Это встреча людей, которых объединяет любовь к нардам, несмотря на тысячи километров между ними. У турнира особая миссия — укреплять связь регионов, давать возможность игрокам из отдаленных уголков страны встречаться с сильнейшими соперниками, обмениваться опытом и повышать уровень своей игры.

— В который раз проводится Кубок? Вы, вероятно, рассчитываете сделать его традиционным?

— Турнир организован во второй раз. Год назад соревнования с большим успехом прошли в Красноярске. Да, мы хотим, чтобы Кубок Сибири и Дальнего Востока стал ежегодным событием в календаре Федерации нард России. Уже сегодня мы видим, что интерес к нему растет, и я уверена, что со временем он войдет в число главных всероссийских соревнований страны.

— Насколько за Уралом популярны нарды? Много ли участников?

— Нарды там развиваются, особенно в крупных городах и на Дальнем Востоке. На турнир собираются десятки участников — от молодых спортсменов до опытных мастеров. В женском турнире по длинным нардам, например, вчера дебютировала самая молодая участница — 11-летняя Анастасия Шабанова. Это еще раз подтверждает, что нарды — всероссийский вид спорта, который объединяет людей вне зависимости от возраста и расстояний.

