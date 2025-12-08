Татьяна Комарова: «Эксперимент с командным турниром на Кубке России по нардам полностью себя оправдал»

Генеральный секретарь Федерации нард России (ФНР) Татьяна Комарова поделилась впечатлениями о Кубке России, который завершился в подмосковных Люберцах. Программа соревнований включала турниры по длинными коротким нардам.

— Полностью удовлетворена тем, как прошел Кубок России. Соревнования получились по-настоящему представительными и динамичными. Видно, что уровень подготовки спортсменов растет, а интерес к нашему виду спорта становится все шире. Для Федерации это подтверждение того, что мы движемся в верном направлении. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Федерации нард Московской области — от начала и до конца они сумели провести рекордное для нас по количеству участников мероприятие на высшем уровне.

— Чье выступление произвело на вас особое впечатление?

— Каждый турнир приносит новые открытия, и этот не стал исключением. Очень порадовали спортсмены, которые впервые поднялись на пьедестал, — это всегда говорит о развитии конкурентной среды. Несколько игроков сделали серьезный рывок в спортивном плане, и наблюдать за их прогрессом было особенно приятно. Особая гордость — за Дмитрия Широкова из Москвы. Слабослышащий спортсмен стал обладателем Кубка России в дисциплине «Короткие нарды — блиц». Он упорно шел к победе, опередил более 200 участников и еще раз доказал, что нарды — это спорт для всех!

— Елена Громенкова выиграла оба основных женских турнира (в коротких и длинных нардах), а также стала победительницей смешанного командного турнира в составе сборной Москвы. Она — главный герой Кубка России?

— Елена, безусловно, одна из ярких звезд нынешнего Кубка, ее достижение говорит о высочайшей стабильности и мастерстве. Вместе с тем мы в Федерации всегда подчеркиваем: герои — все победители и призеры, все участники. Каждый достойно вписал свое имя в историю соревнований.

— Понравилось ли новшество — региональный командный турнир? Был ли это эксперимент и будет ли он продолжен?

— Командный турнир действительно стал интересным и очень удачным нововведением. Участникам понравился формат — он усилил региональный дух, сплотил команды и добавил соревнованиям особую интригу и разнообразие. Для нас это был осознанный эксперимент, и мы можем уверенно сказать: формат будет развиваться и обязательно войдет в будущие крупные соревнования.